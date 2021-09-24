"Самый сложный поединок в карьере": братья Кличко рассказали, чего ждут от боя Усик - Джошуа

"Самый сложный поединок в карьере": братья Кличко рассказали, чего ждут от боя Усик - Джошуа

Знаменитые украинские боксеры высказались о грядущей чемпионской битве соотечественника.

Легенды мирового бокса Владимир и Виталий Кличко поделились мыслями о предстоящем чемпионском бое между своим соотечественником украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Владимир анонсировал поединок у себя в соцсетях, заявив, что ждет его с нетерпением.

"В ожидании захватывающего поединка между Усиком и Джошуа. Не могу дождаться этой чемпионской битвы. Это заставляет меня волноваться", - написал Кличко-младший в Twitter.

Exciting matchup, @anthonyjoshua @usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions !! Makes me so excited ... pic.twitter.com/LotvXe1NVc — Klitschko (@Klitschko) September 23, 2021

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о шансах Усика победить Джошуа.

"Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался. Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможность сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа - выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", - цитирует Виталия Meta Ratings.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на дуэль взглядов с Джошуа.

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