Самый старый в мире бодибилдер: как выглядит 90-летний мужчина (фото, видео)

Джим Аррингтон до сих пор участвует в соревнованиях.

Американец Джим Аррингтон ошеломил своей физической формой в довольно почтенном возрасте.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Специалист по продаже получил титул самого старого в мире бодибилдера в 2015 году, когда ему было 83 года.

Сейчас в возрасте 90 лет Джим все еще сильный и по-прежнему выигрывает соревнования. Так, совсем недавно он принимал участие в мероприятии профессиональной лиги IFBB в Рено, штат Невада, заняв третье место в категории мужчин за 70 лет и первое место в категории за 80.

Джим Аррингтон / Фото: guinnessworldrecords.com

У Джима невероятное телосложение, что он с гордостью показывает, в частности, обнажившись для журнала, но так было не всегда. Он родился на полтора месяца раньше с весом 2,5 кг. Его родители "боролись и пытались спасти его". Кроме астмы, в детстве он был "очень нездоровым" и часто болел.

Однако в 1947 году, в возрасте 15 лет, Джим решил, что "больше так не может" и начал поднимать вес.

"Я хотел быть супергероем", – вспомнил он.

Джим Аррингтон в молодости / Фото: guinnessworldrecords.com

Спустя семь десятилетий тяжелая атлетика все еще является величайшей страстью Джима в жизни. Он ходит в спортзал трижды в неделю, а каждая тренировка длится два часа.

Один из тренеров в его спортзале сказал: "Я вижу Джима почти каждый день. Он делает больше, чем хорошие 60% моих клиентов или все, кто ходит в этот спортзал".

Секрет долголетия Джима – его способность адаптироваться. Он не только адаптировал свою подготовку, потому что был стар, он также свою диету.

Джим ел много молока и много говядины, потому что это были два продукта, на которые он не имел аллергии, но они начали вызывать воспаление, когда он старел, поэтому он решил изменить свой рацион "полностью".

Сейчас он потребляет больше оливкового масла, грибов и других подобных здоровых продуктов. "Я думал, что если я это сделаю, я могу продолжать тренироваться", – объяснил он.

Джим Аррингтон / Фото: guinnessworldrecords.com

Будучи культуристом более 50 лет, Джим участвовал во многих шоу.

Мужчина говорит, что, титул обладателя мирового рекорда Гиннеса "открыл для него целую новую Вселенную" и вдохновляет ее продолжать.

Напомним, чемпион мира по борьбе пальцами ног удалил ногти ради соревнований. Он поделился об особенностях тоуреслинга.

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