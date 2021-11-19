Самый титулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

Хотя для обычного человека жалкой эту сумму точно не назовешь.
Стало известно, сколько будет зарабатывать Дани Алвес в "Барселоне".
Как сообщает Marca, оклад 38-летнего защитника будет самым низким в Чемпионате Испании.
Отмечается, что бразилец будет получать в "блаугранас" 155 тысяч евро. Именно эта сумма представляет собой минимальную зарплату, которую лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.
На низкий оклад Алвеса повлияло, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.
О переходе Алвеса в состав "Барселоны" стало известно 12 ноября. Трансфер этого игрока обошелся каталонцам бесплатно. Бразилец перебрался в состав "сине-гранатовых" свободным агентом. Он присоединится к тренировкам на следующей неделе, но не сможет выйти на поле в официальных матчах до января.
- Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 годы. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.
- В сентябре бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с Сан-Паулу, за который он выступал с 2019 года.
- Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев, 23 – с "Барселоной". В составе сборной Бразилии Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.