Самый титулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

Самый титулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

Хотя для обычного человека жалкой эту сумму точно не назовешь.

Стало известно, сколько будет зарабатывать Дани Алвес в " Барселоне ".

Как сообщает Marca, оклад 38-летнего защитника будет самым низким в Чемпионате Испании.

Отмечается, что бразилец будет получать в "блаугранас" 155 тысяч евро. Именно эта сумма представляет собой минимальную зарплату, которую лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.

На низкий оклад Алвеса повлияло, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.

О переходе Алвеса в состав "Барселоны" стало известно 12 ноября. Трансфер этого игрока обошелся каталонцам бесплатно. Бразилец перебрался в состав "сине-гранатовых" свободным агентом. Он присоединится к тренировкам на следующей неделе, но не сможет выйти на поле в официальных матчах до января.