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Самый титулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

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Самый титулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

twitter.com/JoanLaportaFCB

Хотя для обычного человека жалкой эту сумму точно не назовешь.

Стало известно, сколько будет зарабатывать Дани Алвес в "Барселоне".

Как сообщает Marca, оклад 38-летнего защитника будет самым низким в Чемпионате Испании.

Отмечается, что бразилец будет получать в "блаугранас" 155 тысяч евро. Именно эта сумма представляет собой минимальную зарплату, которую лига позволяет платить профессиональному игроку высшего дивизиона.

На низкий оклад Алвеса повлияло, что у каталонского клуба после назначения главного тренера Хави и его тренерского штаба не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен лигой.

О переходе Алвеса в состав "Барселоны" стало известно 12 ноября. Трансфер этого игрока обошелся каталонцам бесплатно. Бразилец перебрался в состав "сине-гранатовых" свободным агентом. Он присоединится к тренировкам на следующей неделе, но не сможет выйти на поле в официальных матчах до января.

  • Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 годы. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.
  • В сентябре бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с Сан-Паулу, за который он выступал с 2019 года.
  • Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев, 23 – с "Барселоной". В составе сборной Бразилии Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.
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