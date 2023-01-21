Самый титулованный футболист мира остался без клуба на фоне обвинений в изнасиловании

Мексиканский "Пумас" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с защитником Дани Алвесом, которого накануне арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах.

Решение разорвать контракт с 39-летним бразильцем клуб сообщил на своем сайте. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2023 года.

"В связи с полученной сегодня информацией о судебном процессе, с которым столкнулся Даниэль Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить: клуб принял решение расторгнуть контракт с Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня.

Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями какого-либо члена нашей организации, кем бы они ни были, которые противоречат духу клуба и его ценностям. Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, Мексике и других странах мира", – говорится в заявлении.

20 января Алвес был взят под стражу в Каталонии по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе. Вероятное преступление произошло в ночь на 31 декабря 2022 года. По словам девушки, футболист без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье.

Кроме того, издание El Periodico сообщило новые подробности того, в чем подозревается Алвес. Якобы 23-летняя потерпевшая в суде рассказала, что Дани в туалете заставил ее заняться оральным сексом, ударил и изнасиловал. Сам футболист отвергает все обвинения.

Теперь бразильца ожидает участие в судебном заседании, где судья примет решение о его временном пребывании на время расследования дела.

Напомним, Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. Данные снискал мировую славу в составе "Барселоны", за которую выступал с 2008-го по 2016-й и с 2021-го по 2022 год.

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