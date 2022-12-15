Самый титулованный гребец Украины продал олимпийские медали ради ВСУ (видео)

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан продал свои медали – самый титулованный гребец страны выставил на аукцион три олимпийские медали, две из них наивысшего сорта, добытые в 2012 и 2016 годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро, и "бронзу", которую завоевал в 2008 году в Пекине. Цель одна – помочь ВСУ. На аукционе удалось собрать 100 тысяч долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Аукцион уже закончился. Он состоялся не совсем как планировали, но достаточно неплохо. Мы пытались привлечь внимание через американские медиа. О нас писали The Washington Post, AP News, TMZ Sport. Заработали более 100 тысяч и это только начало. Мы не ориентировались на цену, но хотели собрать больше денег. Нам давали оценку в 150 тысяч долларов. Получилось немного меньше, но мы благодарны", – рассказал спортсмен.

По его словам, было жалко расставаться со своими наградами, но он понимал, что они могут принести пользу стране.

"Действительно жаль, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке. В определенный момент страна мне предоставила хорошие возможности и я хочу отплатить тем же. Эти медали еще принесут пользу. Я уверен, что мой пример может заставить многие делать так же, как меня на этот поступок вдохновил Слава Медведенко, который на этом же аукционе продал свои награды", — добавил гребец.

Чебан добавил, что общался с будущим обладателем этих наград.

"Я предложил будущему обладателю этих медалей приехать к нам для того, чтобы он смог убедиться, что эти средства пошли на пользу Украине, чтобы он увидел своими глазами, что создала в Украине российская агрессия. Также он сможет вернуть эти медали и мы сможем поставить их в музей НОК как вещи принимавшие непосредственное участие в победе Украины", – сообщил он.

Спортсмен также рассказал, на что будут ориентированы средства.

"Наш благотворительный фонд "Олимпийский круг" непосредственно помогает с начала войны. Эти средства пойдут на все нужды, которые сейчас есть. Потребностей и запросов очень много, но мы можем потратить их на те вещи, которые считаем нужными, и тех людей, которых мы знаем. Мы знаем те группы людей, военных, наших гребцов, которые сейчас находятся в рядах ВСУ, нуждающихся в помощи", – подчеркнул Чебан.

Напомним, что бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо провел выставочный бой, чтобы собрать средства для Украины.

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