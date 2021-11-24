Самый титулованный российский теннисист о дуэли с украинскими клубами в еврокубках: нас ждал бы такой позор

Самый титулованный российский теннисист о дуэли с украинскими клубами в еврокубках: нас ждал бы такой позор

Похоже, он рад, что УЕФА разводит такие команды.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников не слишком хочет, чтобы команды из его страны встречались против украинских клубов в еврокубках.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то нас ожидал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго", — написал Кафельников.

Учитывая добавление тега киевского "Динамо", вероятно, Кафельников остался в восторге от игры столичного коллектива в поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который завершился со счетом 2:1 в пользу немцев.

Интересно, что несколько дней назад Кафельников был категорически против того, чтобы ФИФА разводила сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей отбора в ЧМ-2022, которая состоится в пятницу, 26 ноября.

"Я категорически против того, чтобы Россию и Украину разъединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение", — сказал Кафельников.

Проиграв мюнхенцам, "Динамо" с одним баллом точно останется на последней строчке группы E. "Бавария" (15 очков), еще до матча с киевлянами гарантировавшая себе путевку в плей-офф, теперь обеспечила первое место в этом квартете;

В другом матче группы испанская "Барселона" и португальская "Бенфика" расписали безголевую ничью – 0:0 . Этот результат, собственно, и привел к тому, что "Динамо" остается без еврокубковой весны, ведь идущая на третьем месте "Бенфики" имеет на четыре пункта больше тур до конца групповой стадии;

. Этот результат, собственно, и привел к тому, что "Динамо" остается без еврокубковой весны, ведь идущая на третьем месте "Бенфики" имеет на четыре пункта больше тур до конца групповой стадии; Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" – "Динамо", "Бавария" – "Барселона".

Добавим, что украинские и российские клубы в еврокубках. а также сборные этих стран разводят из-за военных действий на территории Украины, которые совершает Россия.