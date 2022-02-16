Самый тулованный клуб Португалии, за который выступает футболист сборной Украины, могут выгнать из высшего дивизиона – СМИ

Самый тулованный клуб Португалии, за который выступает футболист сборной Украины, могут выгнать из высшего дивизиона – СМИ

К гранду, похоже, есть серьезные претензии.

Португальскую "Бенфику", за которую выступает футболист сборной Украины Роман Яремчук, могут поснизить в классе.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Отмечается, что "орлы" подозреваются в подкупе арбитра из-за консалтинговой компании.

По информации источника, 1,9 миллиона евро ушло со счетов "Бенфики" на счет небольшой IТ-консалтинговой компании, что первоначально повлекло за собой тревогу со стороны банковской системы по подозрению в отмывании денег. Однако в конце концов расследование привело к скандальному делу о спортивном, инициированном еще в сентябре 2018 года.

Прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего судьи Бруна Пайшау, который, как подозревает следствие, принимал денежное вознаграждение за помощь в футбольных матчах.

Следствие предполагает, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от "Бенфики". Бывший судья подобные обвинения отвергает, заявляя, что имеет место банальное совпадение, поскольку он якобы оказывал услуги указанной IT-компании, правда, их характер не раскрывается.

В настоящее время под подозрением находятся три матча "Бенфики", на которых небезупречно отработал Пайшау. Два поединка состоялись в 2014 году, еще один – в 2019-м. Как сообщают португальские СМИ, если вопрос получения взятки Бруна Пайшау от "Бенфики" будет доказан, то лиссабонскому клубу грозит изгнание из высшего дивизиона.

"Бенфика" уже сделала официальное заявление по этому делу. В клубе отрицают какую-либо связь с арбитром Бруну Пайшау.

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