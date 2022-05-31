"Самый важный матч на этом этапе моей жизни": Петраков - о поединке сборной Украины с Шотландией

"Самый важный матч на этом этапе моей жизни": Петраков - о поединке сборной Украины с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед полуфиналом плей-офф отбора на ЧМ-2022 против команды Шотландии.

В среду, 1 июня, сборная Украины встретится с шотландцами на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Для "сине-желтых" это будет первый официальный матч 2022 года.

В преддверии поединка наставник сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами на традиционной пресс-конференции.

Он рассказал о подготовке национальной команды к сверхважному матчу и высказался о сопернике его подопечных - сборной Шотландии.

"Очень сложно было подготовить команду к игре. Ребята думают о своих родных, о семьях, о родителях. Приходилось шутить, говорить, что у нас своя война на футбольном поле. Ребята молодцы. Они понимают значение поединка. Слушали, готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении.

Матч с Шотландией - самый важный на этом этапе моей жизни. Не могу раскрыть, что я буду говорить игрокам перед игрой. Это внутренняя кухня, это в раздевалке, это святое. Никому не нужно этого знать.

Потери Тирни и Паттерсона не повлияют. У Шотландии есть, кем заменить игроков. Это сборная. Что бы ни случилось - и мы, и они имеем замену всем футболистам. Шотландия - сильная команда с хорошими исполнителями", - сказал Петраков.

Наставника "сине-желтых" также спросили, как он оценивает форму игроков украинской Премьер-лиги, которые из-за развязанной Россией полномасштабной войны остались без игровой практики.

"Мы сыграли только три матча. Так получилось. Это были не контрольные, а именно товарищеские матчи. Поэтому посмотрим, в каком состоянии будут футболисты с чемпионата Украины", - сказал Петраков.

Готовясь к матчу с Шотландией, "сине-желтые" провели три контрольных спарринга. Подопечные Александра Петракова обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции перед игрой с Шотландией.

Матч Шотландия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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