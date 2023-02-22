"Санкции остаются в силе": МОК сделал заявление к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением к первой годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси.

В ней МОК подчеркнул, что не планирует снимать санкции с российских и белорусских спортсменов, чьи государства виновны в развязывании войны в Украине.

"МОК самым строгим образом осудил бессмысленную войну в день вторжения. Поскольку боевым действиям не видно конца после года кровопролития, мы снова осуждаем войну в Украине, которая является грубым нарушением Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии. По этой причине МОК ввел беспрецедентные санкции против российских и белорусских государств и правительств, ответственных за эту войну: никаких международных спортивных мероприятий в России и Беларуси; отсутствие флагов, гимнов или других государственных символов; никаких государственных чиновников, аккредитованных на какие-либо международные спортивные мероприятия", – говорится в заявлении МОК.

Также в организации подтвердили, что продолжат оказывать помощь пострадавшим от агрессии украинским спортсменам. В частности, в МОК добавили, что втрое увеличили Фонд солидарности с Украиной, из которого украинские спортсмены получают средства.

В то же время, в заявлении МОК говорится, что Олимпийские игры призваны открывать двери к диалогу и построению мира. Не исключено, что в организации не отказались от идеи возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Олимпийские игры не способны отворачивать войны и конфликты. Не могут они и противостоять всем политическим и социальным вызовам нашего мира. Это поле деятельности политики. Но Олимпийские игры могут показать пример миру, в котором все уважают одинаковые правила и друг друга. Они могут вдохновлять нас на решение проблем путем возведения мостов, ведущих к лучшему пониманию между людьми. Они могут открывать двери к диалогу и миру, на что не способны исключения и разделения", – написали в МОК.

Ранее МОК сообщил, что окончательное решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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