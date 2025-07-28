Санта-Колома – Полесье: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" – "Санта-Колома" / © ФК Полесье

Реклама

В четверг, 31 июля, житомирское "Полесье" сыграет против "Санта-Коломы" из Андорры в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Estadi de la FAF" в Андорре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Первая встреча между этими командами состоялась в словацком Пряшеве и закончилась сенсационным поражением житомирцев со счетом 1:2.

Реклама

Где смотреть матч Санта-Колома – Полесье

Матч "Санта-Колома" – "Полесье" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Санта-Колома – Полесье

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу подопечных Руслана Ротаня можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,20. Выигрыш команды из Андорры – 4,85.

В то же время в двухматчевом противостоянии аналитики отдают совсем незначительное преимущество "Санта-Коломе" – на выход бронзового призера чемпионата Андорры в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,83. Итоговый успех житомирцев – 1,90.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). Первый поединок между этими клубами "Пакш" выиграл со счетом 1:0. Тот, кто проиграет, вылетит из еврокубков.

Реклама