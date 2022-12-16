Сантуша официально уволили с должности тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост.

Об этом говорится на официальном сайте Португальской футбольной федерации.

Со специалистом решили попрощаться после вылета сборной Португалии из чемпионата мира-2022 в четвертьфинале.

"Я иду с чувством огромной благодарности, для меня было большой честью быть тренером сборной и представлять страну. Это была мечта, которую я осуществил, цель жизни, которую я достиг.

Прежде всего, я благодарю всех игроков, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда управляешь командой, приходится принимать сложные решения, это нормально, что не все довольны решениями, которые я принимал. Но они всегда были во благо сборной.

Я хотел бы поблагодарить своих коллег тренеров из клубов, которые дали много игроков в сборную, с которыми у меня всегда были отличные, открытые и лояльные отношения. Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, федерацию и всех ее сотрудников.

Последние слова для португальских болельщиков. Теперь я стану одним из многих миллионов, поддерживающих сборную Португалии. Где бы я ни был, я буду петь наш гимн и будем желать нашей команде дарить нам много радости», – сказал Сантуш Record.pt.

68-летний португалец тренировал португальскую сборную с сентября 2014 года.

Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.

Сантуш – тренер, у которого больше всего матчей и побед со сборной Португалии.

Напомним, что возглавить сборную Португалии предложили главному тренеру "Ромы" Жозе Моуринью, однако он отклонил это предложение. Ожидается, что он может присоединиться к команде летом следующего года.

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