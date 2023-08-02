Саудовская лихорадка продолжается: звездный форвард "Баварии" стал одноклубником Роналду в "Аль-Насре"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане перешел в саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду.

Об этом саудовский клуб объявил в соцсетях.

Стоимость трансфера 31-летнего сенегальца составила около 37 миллионов евро.

Контракт Мане с саудовским клубом рассчитан до лета 2026 года. По неофициальной информации, он будет зарабатывать в "Аль-Насре" 25 миллионов евро в год.

Мане перешел в "Баварию" летом 2022 года из "Ливерпуля". В прошлом сезоне форвард провел за мюнхенский клуб 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

В апреле сенегалец попал в скандал. После разгромного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" он ударил по лицу другого игрока мюнхенцев Лероя Сане.

После этого "Бавария" отстранила Мане на один матч Бундеслиги, а также оштрафовала на рекордную сумму.

Добавим, что этим летом "Аль-Наср" также подписал полузащитника "Интера" Марцело Брозовича и защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса. Новым главным тренером команды стал португалец Луиш Каштру, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне "Аль-Наср" финишировал на втором месте в чемпионате Саудовской Арави, уступив золотые награды "Аль-Иттихаду".

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