Сауль Альварес с нокдауном разбил соперника и защитил звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес успешно защитил свои титулы в поединке против Хайме Мунгии.

Бой между двумя мексиканцами состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе и завершился победой "Канело" единогласным решением судей.

Старт боя был равным – Мунгия пытался действовать первым номером и даже забирал раунды. Однако в четвертом раунде Альварес поймал своего соперника отличной комбинацией, которую закончил мощным апперкотом. Следовательно, Хайме побывал в нокдауне, который стал первым в его карьере.

Сауль Альварес – Хайме Мунгия: видео нокдауна

First knockdown for Canelo #CaneloMunguia



pic.twitter.com/MV6G1K3Ry1 — Anyi Manutd Fan Base (@Anyimanutd) May 5, 2024

Мунгия сумел подняться с канваса и продолжить бой. Однако после нокдауна Сауль уже не отдал инициативу своему оппоненту и уверенно забирал раунд за раундом.

Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно констатировали триумф Альвареса: 117-110, 116-111, 115-112.

Для 33-летнего "Канело" эта победа стала 61-й на профессиональном ринге (39 – нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

27-летний Мунгия потерпел первое поражение в профессиональном боксе. Также в его послужном списке 43 победы (34 – нокаутом).

Добавим, что в июне 2023 года Мунгия единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

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