"Save Ukraine": во время матча ЧМ-2022 на поле выбежал активист с призывом помочь Украине (фото, видео)

Молодой человек был одет в футболку Супермена с надписью "Save Ukraine" ("Спасите Украину").

Во время матча между сборными Португалии и Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре на поле неожиданно выбежал болельщик в футболке с надписью "Save Ukraine".

Соответствующие фото и видео появились в Сети.

Молодой человек был одет в футболку Супермена с надписью "Save Ukraine" ("Спасите Украину"). На задней части его футболки была размещена надпись "Respect for Iranian Women" ("Уважение иранским женщинам"), в руках — флаг ЛГБТ.

Парень, ездящий на шпильку и находящийся на шерсти, что писал "Сави Украина" на front и "Реspect for Iranian women" на заднем плане crashed the pitch at the World Cup in Qatar. pic.twitter.com/ShD5Umko2L — Greg Price (@greg_price11) November 28, 2022

Активиста почти сразу поймали работники стадиона и вывели за пределы поля.

Во время матча ЧМ-2022 на поле выбежал мужчина с призывом спасти Украину (6 фото)

Что известно об активисте

Впоследствии стало известно, что на поле высказать свою позицию выбежал итальянский футболист и общественный деятель Марио Ферри.

В марте 2022 года Ферри приехал в Польшу и помогал украинским беженцам даже несмотря на то, что имел контракт с индийским клубом "Юнайтед Спортс".

"Мой друг поляк рассказал, что творится. Я видел много страданий в Индии, почувствовал, что должен помочь украинцам. Улетел в Польшу, арендовал авто, уехал на границу", — рассказывал он в одном из интервью.

Ферри не в первый раз выбегает на поле во время футбольных матчей. К примеру, в 2014 году он выбежал на поле в матче между США и Бельгией на Чемпионате мира в Бразилии. На его футболке была надпись была "Save Favelas Children" – "Спасите детей из фавелов" (бразильские трущобы в окрестностях городов. – Ред.)

Что означает другая надпись и почему именно флаг ЛГБТ

Другую надпись на своей футболке со спины – "Respect for Iranian Women" – активист очевидно выбрал из-за массовых протестов из-за нарушений прав женщин, охвативших Иран, и которые власти этой страны жестоко подавляют.

Что касается флага ЛГБТ, то с ними в Катаре на ЧМ-2022 возник целый скандал. Дело в том, что Катар – мусульманская страна, где гомосексуальность незаконна. Сначала национальным сборным не разрешили выходить на поле с капитанскими повязками в радужных цветах. Однако после международного скандала и возмущения самих игроков этот запрет был отменен.

По данным издания The Independent, футбольные федерации всех стран-участниц турнира получили через ФИФА гарантии властей Катара, что радужный флаг прекратят запрещать на стадионах.