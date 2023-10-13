Сбежал в Россию: футболист "Шахтера" внезапно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА – СМИ

Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после поединка с "Антверпеном".

Полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько неожиданно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена".

Как сообщает Dynamomania.com, 19-летний футболист "горняков" не вернулся вместе с командой в Украину после поединка в Бельгии.

Игрок оставил футбольную экипировку в аэропорту и исчез в неизвестном направлении. Роспутько ограничил доступ к своим социальным сетям и перестал отвечать на телефонные звонки. На данный момент "Шахтер" никак не комментировал инцидент.

По информации Telegram-канала "Брутальный футбол", Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу и оттуда уже сбежал в Россию. Это также подтверждает главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверев.

Интересно, что за день до матча Роспутько договорился с "горняками" о новом 5-летнем контракте. Именно на основании него он и попал в заявку на заграничный матч. Но после игры 4 октября команда обнаружила в аэропорту только сложенную форму игрока.

Добавим, что в матче против "Антверпена" Роспутько вышел в стартовом составе и провел весь поединок. Дончане одержали победу (2:1) и после двух туров Юношеской лиги УЕФА занимают третье место в группе, имея в своем активе три очка.

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