Сборная Англии обнародовала заявку на матч отбора Евро-2024 против Украины

Стала известна заявка сборной Англии на сентябрьский матч отбора Евро-2024 против Украины, а также товарищеский поединок с Шотландией.

Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт вызвал в расположение команды 26 игроков.

Заявка сборной Англии на матчи против Украины и Шотландии

Вратари: Сэм Джонстон (Кристал Пэлас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Защитники: Бен Чилуэлл, Леви Колвилл (оба – Челси), Льюис Данк (Брайтон), Марк Геи (Кристал Пэлас), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Фикайо Томори (Милан), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Конор Галлахер (Челси), Джордан Хендерсон (Аль-Иттифак), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал).

Нападающие: Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эдди Нкетиа, Букайо Сака (оба – Арсенал), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Каллум Уилсон (Ньюкасл).

Your #ThreeLions squad for September camp! — England (@England) August 31, 2023

Поединок Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеская встреча команды Сайтгеута с Шотландией запланирована на 12 сентября в Глазго.

Напомним, англичане выиграли четыре матча подряд на старте квалификации Евро-2024 и с 12 очками уверенно возглавляют группу, где также соревнуются Украина (6 баллов), Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.

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