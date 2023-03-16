Сборная Англии объявила состав на стартовые матчи отбора к Евро-2024 против Италии и Украины

Стала известна заявка сборной Англии на стартовые поединки в квалификации к Евро-2024 против Италии и Украины.

На эти матчи главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал 25 футболистов.

В первом туре англичане на выезде 23 марта сыграют с итальянцами, после чего 26 марта во 2-м туре сборная Англии примет национальную команду Украины на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Состав сборной Англии на матчи против Италии и Украины

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Защитники: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – Челси), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Марк Геи (Кристал Пэлас), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити). Киран Триппьер (Ньюкасл).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба – Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Джеймс Мэддисон (Лестер), Деклан Райс (Вест Хэм).

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуни (Брентфорд).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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