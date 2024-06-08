Сборная Англии потерпела сенсационное поражение в последнем спарринге перед Евро-2024 (видео)

Сборная Англии уступила Исландии в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече гости забили уже на 12-й минуте. Результативный удар нанес Йоун Дагюр Торстейнссон.

Подопечные Гарета Саутгейта отыграться так и не сумели, за весь матч лишь один раз попав в створ ворот соперника.

Интересно, что перед поединком букмекеры предлагали поставить на победу исландцев с коэффициентом 18,00. Так что такой результат можно считать очень неожиданным.

Обзор матча Англия – Исландия

Для англичан это был последний товарищеский матч перед Евро-2024. В предыдущем спарринге команда Саутгейта разгромила Боснию и Герцеговину (3:0).

На континентальном первенстве "Три льва" сыграют в группе C с Сербией (16 июня), Данией (20 июня) и Словенией (25 июня).

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Исландия 10 июня на выезде проведет товарищеский матч с Нидерландами. Островяне пропустят грядущий чемпионат Европы, ведь в финале плей-офф квалификации проиграли Украине (1:2).

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что букмекеры назвали фаворитов Евро-2024.

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