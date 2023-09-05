Сборная Англии потеряла двух важных игроков перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024

Джек Грилиш и Трент Александер-Арнольд не помогут "Трем львам" в поединке против "сине-желтых".

Сборная Англии понесла кадровые потери перед матчем 5-го тура отбора на Евро-2024 против Украины. Хавбек "Манчестер Сити" Джек Грилиш и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выбыли из заявки "Трех львов" из-за травм.

Об этом сообщила федерация футбола Англии.

27-летний Грилиш не поможет национальной команде из-за проблем со бедром, которые также помешали ему принять участие в последнем матче "Манчестер Сити" против "Фулхэма" в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

24-летний Александер-Арнольд получил повреждение задней поверхности бедра в предыдущем поединке "Ливерпуля" с "Астон Виллой" в чемпионате Англии. В связи с этим врачи рекомендовали игроку пропустить сбор национальной команды.

В то же время в лагерь английской сборной был вызван защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

После матча с Украиной команда Сайтгеута 12 сентября в Глазго проведет товарищескую встречу с Шотландией.

Сборная Англии в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Англии выиграла четыре матча подряд на старте отбора Евро-2024. Подопечные Саутгейта на выезде удержали победу над Италией (2:1), дома обыграли Украину (2:0), в гостях разбили Мальту (4:0) и в родных стенах поиздевались над Северной Македонией (7:0).

"Три льва" с 12 очками уверенно возглавляют свою группу, опережая Украину (6 баллов), Италию (3), Северную Македонию (3) и Мальту (0).

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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