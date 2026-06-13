Сборная Англии стала жертвой ограбления перед стартом на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

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Сборная Англии стала жертвой ограбления перед стартовым матчем на чемпионате мира-2026 по футболу.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Кража произошла во время перевозки тренировочного снаряжения с базы команды во Флориде в их тренировочный лагерь, расположенный в Канзасе.

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В результате ограбления исчезли бутсы и спортивная обувь игроков, тренировочная экипировка, оборудование тренерского штаба, мячи и игровая форма.

Отмечается, что жертвами злоумышленников стали звездные футболисты сборной Англии — форвард Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем. Также были украдены оборудование для анализа, тактические доски и массажные столы.

По информации Sky Sports, полиция уже задержала двух человек в рамках расследования по поводу кражи экипировки "Трех львов".

"Мы расследуем возможную кражу снаряжения из командного автомобиля, прибывшего в Канзас-Сити, из которого исчезли некоторые вещи. Два человека, представляющие интерес для следствия, задержаны для дальнейшего расследования", — говорится в заявлении полиции.

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Также сообщается, что большинство вещей уже удалось вернуть, поэтому в сборной Англии надеются, что футболисты испытают минимальные неудобства по прибытии.

На ЧМ-2026 англичане сыграют в группе L против Хорватии, Ганы и Панамы. Первый матч на турнире подопечные Томаса Тухеля проведут в среду, 17 июня, против Хорватии.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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