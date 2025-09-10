Сборная Англии уничтожила Сербию в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Англии / © Associated Press

Сборная Англии на выезде разгромила команду Сербии в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Встреча в Белграле завершилась со счетом 0:5 .

В первом тайме за "Трех львов" отличились Гарри Кейн и Нони Мадуэке.

На старте второй половины поединка Эзри Конса отправил третий мяч в ворота хозяев поля, которые на 72-й минуте еще и остались в меньшинстве после удаления Николая Миленковича.

Подопечные Томаса Тухеля добили соперника голами Марка Геи и Маркуса Рашфорда, который реализовал пенальти.

Обзор матча Сербия – Англия

Таким образом, сборная Англии (15 очков) лидирует в группе К, выиграв пять матчей из пяти. Сербия занимает третью позицию, набрав 7 баллов в четырех поединках.

Турнирная таблица группы K: Англия (15 очков, 5 матчей), Албания (8, 5), Сербия (7, 4), Латвия (4, 5), Андорра (0, 5).

В следующих матчах отбора на ЧМ-2026 англичане 14 октября на выезде встретятся с Латвией, а сербы 11 октября примут Албанию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.