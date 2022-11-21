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Сборная Англии унизила Иран в своем стартовом матче на чемпионате мира-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
2906
Время на прочтение
2 мин
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Сборная Англии унизила Иран в своем стартовом матче на чемпионате мира-2022

Фото: Associated Press

Команда Гарета Саутгейта не оставила никаких шансов сборной страны-приспешника российских оккупантов.

Сборная Англии разбила команду Ирана в матче 1-го тура группы В чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Халифа" в Дохе завершился со счетом 6:2.

Еще в первом тайме родоначальники футбола обеспечили победный результат. По разу в воротах иранцев расписались Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

После перерыва подопечные Гарета Саутгейта продолжили издеваться над соперником. На 62-й минуте Сака оформил дубль, забив свой второй мяч на турнире.

Далее Иран отквитал один гол усилиями форварда "Порту" Мехди Тареми, на что англичане ответили еще двумя мячами – свои имена в протокол поединка занесли Маркус Рашфорд и Джек Грилиш.

Точку в матче поставил на 90+12-й минуте Тареми, реализовав пенальти.

Напомним, перед матчем с Англией игроки сборной Ирана не пели национальный гимн в знак поддержки антиправительственных протестов в своей стране.

  • Кроме Англии и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени.
  • Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Дата публикации
Просмотры
2906
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