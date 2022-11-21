Сборная Англии унизила Иран в своем стартовом матче на чемпионате мира-2022

Сборная Англии разбила команду Ирана в матче 1-го тура группы В чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Халифа" в Дохе завершился со счетом 6:2 .

Еще в первом тайме родоначальники футбола обеспечили победный результат. По разу в воротах иранцев расписались Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

После перерыва подопечные Гарета Саутгейта продолжили издеваться над соперником. На 62-й минуте Сака оформил дубль, забив свой второй мяч на турнире.

Далее Иран отквитал один гол усилиями форварда "Порту" Мехди Тареми, на что англичане ответили еще двумя мячами – свои имена в протокол поединка занесли Маркус Рашфорд и Джек Грилиш.

Точку в матче поставил на 90+12-й минуте Тареми, реализовав пенальти.

Напомним, перед матчем с Англией игроки сборной Ирана не пели национальный гимн в знак поддержки антиправительственных протестов в своей стране.

Кроме Англии и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени. Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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