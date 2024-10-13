Сборная Англии уверенно победила Финляндию в матче четвертого тура Лиги наций

"Три льва" догнали в турнирной таблице греков, которые имеют игру в запасе.

Сборная Англии на выезде победила Финляндию в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Встреча в городе Хельсинки завершилась со счетом 1:3 .

На 18-й минуте поединка гостей вывел вперед Джек Грилиш. Развить свое преимущество "Три льва" смогли во втором тайме – на 74-й минуте забил Трент Александер-Арнольд.

На 84-й минуте англичане сделали счет разгромным – отметился Деклан Райс. Финны ответили лишь голом престижа, автором которого на 87-й минуте стал Артту Хосконен.

После этой победы Англия с 9 очками занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Подопечные Ли Карсли по дополнительным показателям уступают Греции, которая имеет игру в запасе. На третьей позиции находится Ирландия, имеющая в своем активе 3 пункта. Финляндия (0) – последняя.

В пятом туре Лиги наций сборная Англии 14 ноября на выезде сразится с греками, а финны в тот же день в гостях сыграют против Ирландии.

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