Сборная Англии выбросила обидчиков Украины с ЧМ-2022, США вырвали место в плей-офф

Во вторник, 29 ноября, сборная Англии разгромно победила национальную команду Уэльса в матче 3-го тура группы B чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счетом 0:3 .

Счет матча открыл на 50-й минуте Маркус Рашфорд. Он исполнял штрафной удар с границы штрафной и роскошным ударом поразил ворота соперников.

Уже через две минуты англичане удвоили преимущество – Фил Фоден по передаче Гарри Кейна отправил мяч в левый угол ворот. Впоследствии Рашфорд отличился дублем, совершив прекрасный индивидуальный проход и пробив из пределов штрафной.

В параллельном матче этого квартета сборная США минимально победила Иран – 0:1 .

Единственный гол поединка был забит на 38-й минуте. После навесной передачи в штрафную Сержино Дест сыграл головой, направив мяч вниз и Кристиан Пулишич блестяще сориентировался и отправил его в сетку.

Сборная Англии набрала 7 очков и оформила себе выход в плей-офф с первого места. Сборная США с 5 очками завершила групповой этап во второй строчке. Иран и Уэльс вылетели из ЧМ-2022.

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