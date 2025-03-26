Сборная Аргентины без Месси разгромила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026 (видео)

"Альбиселесте" в финальной части Мундиаля будут защищать звание действующих чемпионов мира.

Сборная Аргентины разгромила команду Бразилии в домашнем матче 14-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок в Буэнос-Айресе завершился со счетом 4:1 .

Уже на 4-й минуте хозяев поля вывел вперед Хулиан Альварес, а на 12-й минуте Энцо Фернадес удвоил преимущество "альбиселесте".

На 26-й минуте бразильцы сократили отставание – отличился Матеус Кунья. Но на 37-й минуте точный удар Алексиса Макаллистера вернул аргентинцам преимущество в два мяча.

Во втором тайме подопечные Лионеля Скалони забили в четвертый раз – окончательный счет матча на 71-й минуте установил Джулиано Симеоне.

Отметим, что капитан аргентинской сборной Лионель Месси не попал в заявку на поединок из-за травмы.

Обзор матча Аргентина – Бразилия

Таким образом, Аргентина с 31 очком после 14 туров продолжает единолично лидировать в южноамериканском отборе и досрочно оформила выход на ЧМ-2026.

Бразилия с 21 баллом занимает четвертое место. От Южной Америки напрямую на Мундиаль выйдут шесть сборных, а еще одна команда сыграет в стыковых матчах.

В следующих матчах отбора на ЧМ-2026 аргентинцы на выезде сыграют против Чили, а "селесао" в гостях сразятся с Эквадором. Оба поединка состоятся 4 июня.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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