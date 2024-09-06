Сборная Аргентины без Месси разгромила Чили в отборе на чемпионат мира-2026 (видео)

"Альбиселесте" лидируют в квалификационном турнире в Южной Америке.

Сборная Аргентины разбила команду Чили в домашнем матче 7-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в Буэнос-Айресе завершился со счетом 3:0 .

Все мячи хозяева забили во втором тайме. На 48-й минуте счет в игре открыл Алексис Макаллистер.

В конце встречи "альбиселесте" еще дважды поразили ворота соперника – на 84-й минуте отличился Хулиан Альварес, а в компенсированное время точку в матче поставил Пауло Дибала.

Капитан аргентинцев Лионель Месси пропустил поединок из-за травмы, полученной во время победного финала Кубка Америки-2024 против Колумбии.

Отметим, что перед началом встречи с болельщиками простился аргентинский вингер Анхель Ди Мария, который завершил выступления в национальной команде.

Words aren't needed, truly moving pic.twitter.com/owOuwtnpJQ — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) September 5, 2024

Обзор матча Аргентина – Чили

Аргентинцы с 18 очками после семи матчей продолжают лидировать в квалификационном турнире в Южной Америке. Чилийцы с 5 баллами идут на предпоследней позиции.

Следующий поединок в отборе на ЧМ-2026 подопечные Лионеля Скалони сыграют 10 сентября на выезде против Колумбии. Сборная Чили в тот же день примет Боливию.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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