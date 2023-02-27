Сборная Аргентины официально определилась с главным тренером на следующие три года

Лионель Скалони продолжит работать с "альбиселесте".
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой до 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
По информации Ole, Скалони уладил разногласия с президентом AFA Клаудио Чики Тапиа в Париже и там же подписал контракт. Разногласия касались премиальных за победу Аргентины на ЧМ-2022.
CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 27, 2023
¡Seguimos! #ScalonetaModoOn #TodosJuntos pic.twitter.com/4YM6R7ZGW8
Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив в должности главного тренера Хорхе Сампаоли.
Под его руководством "альбиселесте" стали победителями чемпионата мира-2022. В финале Мундиаля в Катаре сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию.
Кроме того, вместе со Скалони сборная Аргентины выиграла Кубок Америки-2021 и Финалиссиму-2022.
Также при нем аргентинцы выдали 36-матчевую серию без поражений, рекордную в истории страны.
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