Сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

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Сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "Mercedes - Benz Stadium" в американском городе Атланта завершился волевой победой "альбиселесте" со счетом 2:1.

После завершения матча футболисты аргентинской сборной Джованни Ло Чельсо и Николас Отаменди развернули баннер с надписью "Мальвинские острова — аргентинские".

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За это сборную Аргентины могут наказать, ведь правила ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) строго запрещают любые политические лозунги.

Сборная Аргентины / © Associated Press

Сейчас ФИФА ждет официальных рапортов делегатов матча, после чего решит, открывать ли дисциплинарное производство.

Мальвинские острова — это название Фолклендских островов, которое используют аргентинцы. Аргентина и Великобритания в 1982 году воевали за Фолклендские острова. По итогам военных действий, которые продолжались 74 дня, Великобритания вернула себе контроль над территорией. В результате этого конфликта погибли 255 британских и 649 аргентинских военных.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Мбаппе и стал лидером по результативным действиям на ЧМ-2026.

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