Сборная Австралии сенсационно обыграла Турцию на старте ЧМ-2026

Австралия — Турция / © Associated Press

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Сборная Австралии сенсационно обыграла команду Турции в матче первого тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BC Place" в канадском Ванкувере завершился со счетом 2:0 .

Австралийцы открыли счет на 27-й минуте встречи — во время контратаки форвард английского "Уотфорда" Нестор Иракунда после заброса Пола Окона-Энгстлера на левый фланг штрафной площадки точно пробил в ближний угол.

В возрасте 20 лет и 4 месяцев Иранкунда стал самым молодым австралийцем, который забивал на чемпионатах мира.

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Австралия — Турция / © Associated Press

Австралия — Турция / © Associated Press

Австралия — Турция / © Associated Press

На 30-й минуте турки имели отличный шанс отыграться — Абдюлкерим Бардакджи нанес опасный удар издалека, но вратарь австралийцев Патрик Бич перевел мяч в штангу.

После перерыва Турция продолжила давить на ворота соперника, но Австралия неожиданно забила второй гол — на 75-й минуте нападающий немецкого "Санкт-Паули" Коннор Меткаф подобрал отскок на правом фланге атаки, сместился в зону перед штрафной площадкой и пробил под ближнюю штангу.

Австралия — Турция / © Associated Press

Австралия — Турция / © Associated Press

Несмотря на 30 ударов за весь матч по воротам соперника, ответить хотя бы одним голом подопечные Винченцо Монтелли не сумели.

Голкипер австралийцев Бич установил рекорд среди австралийских вратарей по количеству сейвов (8) в течение одного матча на чемпионате мира. Он превзошел Мэтью Райана, который на ЧМ-2014 совершил 6 сейвов в поединке против Нидерландов.

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В другом матче стартового тура группы D сборная США разбила Парагвай — 4:1.

Во втором туре Австралия 19 июня сыграет против американцев, а Турция 20 июня посоревнуется с Парагваем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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