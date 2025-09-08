Сборная Азербайджана уволила главного тренера накануне матча с Украиной в отборе ЧМ-2026

Фернанду Сантуш / © Associated Press

Сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша перед матчем с Украиной в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу.

Об увольнении 70-летнего португальского специалиста азербайджанская федерация объявила за день до игры против "сине-желтых".

Отмечается, что в поединке с Украиной команду будет возглавлять тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

Сборная Азербайджана начала квалификацию на Мундиаль с разгромного выездного поражения от Исландии (0:5).

Сантуш возглавил сборную Азербайджана в июне 2024 года. Наибольшим достижением тренера в карьере является победа на Евро-2016 и в Лиге наций-2018/19 во главе сборной Португалии.

Матч Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан – Украина.

Напомним, в стартовом туре квалификации на мировое первенство команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.