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Сборная Бельгии объявила о назначении нового главного тренера
Марк ван Боммель официально возглавил сборную Бельгии по футболу.
Марк ван Боммель назначен новым главным тренером сборной Бельгии.
Об этом на своем официальном сайте объявила федерация футбола Бельгии.
49-летний нидерландский специалист подписал с бельгийской национальной командой двухлетний контракт, рассчитанный до завершения Евро-2028.
Ван Боммель приступит к работе на посту наставника сборной Бельгии 15 августа 2026 года.
До этого Ван Боммель возглавлял нидерландский ПСВ, немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Антверпен".
Ван Боммель на посту главного тренера сборной Бельгии заменил французского специалиста Руди Гарсию, которого уволили после чемпионата мира-2026.
Гарсия возглавил сборную Бельгии в феврале 2025 года и вывел команду в четвертьфинал ЧМ-2026. На этой стадии турнира бельгийцы уступили будущему чемпиону — Испании — со счетом 1:2.
На ЧМ-2026 бельгийская сборная финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Гарсии совершили безумный камбэк и в экстратаймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).
Ранее сообщалось, что сборная Германии официально получила нового главного тренера.
Также мы рассказывали, что Гвардиола отказался возглавить топовую европейскую сборную.