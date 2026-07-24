Сборная Бельгии объявила о назначении нового главного тренера

Марк ван Боммель / © Associated Press

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Марк ван Боммель назначен новым главным тренером сборной Бельгии.

Об этом на своем официальном сайте объявила федерация футбола Бельгии.

49-летний нидерландский специалист подписал с бельгийской национальной командой двухлетний контракт, рассчитанный до завершения Евро-2028.

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Ван Боммель приступит к работе на посту наставника сборной Бельгии 15 августа 2026 года.

До этого Ван Боммель возглавлял нидерландский ПСВ, немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Антверпен".

Ван Боммель на посту главного тренера сборной Бельгии заменил французского специалиста Руди Гарсию, которого уволили после чемпионата мира-2026.

Гарсия возглавил сборную Бельгии в феврале 2025 года и вывел команду в четвертьфинал ЧМ-2026. На этой стадии турнира бельгийцы уступили будущему чемпиону — Испании — со счетом 1:2.

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На ЧМ-2026 бельгийская сборная финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Гарсии совершили безумный камбэк и в экстратаймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).

Ранее сообщалось, что сборная Германии официально получила нового главного тренера.

Также мы рассказывали, что Гвардиола отказался возглавить топовую европейскую сборную.

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