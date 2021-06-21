Сборная Бельгии обыграла Финляндию в матче Евро-2020 и приблизила Украину к 1/8 финала

Все в игре решилось во втором тайме.

Сборная Бельгии обыграла национальную команду Финляндии в матче третьего тура группы B Евро-2020, чем помогла Украине. Встреча на стадионе "Санкт-Петербург" завершилась со счетом 2:0.

Игра прошла при заметном преимуществе бельгийцев. Финны уповали на ничейный результат и об атаках в первом тайме даже не помышляли, так ни разу и не пробив в сторону ворот соперника в первые 45 минут игры.

После перерыва подопечные Роберто Мартинеса таки забили, но гол Ромелу Лукаку на 65-й минуте игры был отменен из-за офсайда.

Associated Press

Тем не менее, своего бельгийцы добились. На 74-й минуте Томас Вермален отправил мяч в штангу, от которой он отлетел в голкипера финнов Лукаса Градецки и оказался в воротах.

На 81-й минуте Лукаку снял вопрос о победителе в матче, забив свой уже третий мяч на турнире и установив тем самым итоговый счет в поединке.

Этот результат сыграл на руку сборной Украины, которая опередила финнов в борьбе команд, которые заняли в своих группах третьи места, за выход в плей-офф Евро-2020.

Бельгия с 9 очками финишировала первой в группе B. Дания (3 балла) - вторая, Финляндия (3) - третья, Россия (3) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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