Сборная Бельгии получила нового главного тренера перед матчами против Украины за элиту Лиги наций

Руди Гарсия стал новым главным тренером сборной Бельгии, которая является соперником Украины в плей-офф за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола Бельгии.

Детали соглашения 60-летнего французского специалиста с бельгийской национальной командой не разглашаются.

На этом посту Гарсия заменил Доменико Тедеско, который 17 января был уволен. Для Руди это первый опыт работы со сборными.

Последним местом работы француза был "Наполи", который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

Ранее Гарсия также возглавлял "Лилль", "Рому", "Марсель", "Лион" и саудовский "Аль-Наср", где под его руководством играл суперзвездный португалец Криштиану Роналду.

Матчи Украины против Бельгии за место в элите Лиги наций запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Первая встреча будет номинально домашней для украинцев и состоится в испанской Мурсии.

Победитель двухматчевого противостояния между сборными Украины и Бельгии получит место в Лиге А, а проигравшая команда проведет следующий розыгрыш турнира в Лиге В.

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