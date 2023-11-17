Сборная Бразилии неожиданно потерпела второе поражение подряд в отборе на ЧМ-2026

Сборная Бразилии в гостях уступила команде Колумбии в матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в городе Барранкилья завершился со счетом 2:1 .

На четвертой минуте встречи нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли вывел бразильцев вперед, воспользовавшись передачей форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Однако колумбийцы смогли совершить камбэк. Героем матча стал вингер "Ливерпуля" Луис Диас, отличившийся дублем. На 75-й минуте он сравнял счет, а спустя еще четыре минуты забил победный мяч после паса экс-звезды "Реала" Хамеса Родригеса.

Отметим, что для бразильцев это второе поражение подряд в отборе на ЧМ-2026. В прошлом туре "селесао" уступили Уругваю (0:2), а перед этим не смогли обыграть Венесуэлу (1:1).

Таким образом, сборная Бразилии (7 очков) опустилась на пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2026. Колумбия (9 баллов) занимает третье место.

В следующем туре квалификации на Мундиаль-2026 бразильцы 22 ноября дома сыграют против Аргентины. Колумбийцы в тот же день на выезде встретятся с Парагваем.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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