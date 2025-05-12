Сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти новым главным тренером

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вскоре возглавит сборную Бразилии.

Об этом Бразильская конфедерация футбола сообщила на своей официальной странице в соцсети X.

65-летний итальянский специалист начнет тренировать "селесао" уже в начале лета, когда бразильцы будут играть матчи отбора на чемпионат мира-2026 против сборных Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

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"Назначение Карло Анчелотти в сборную Бразилии – это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале.

Он – самый выдающийся тренер в истории, а теперь он возглавляет самую выдающуюся национальную команду на планете. Вместе мы напишем новые знаменитые главы для бразильского футбола", – сказал Эдналдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола.

У руля бразильской сборной Анчелотти заменит Доривала Жуниора, который был уволен в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет "Реал" после матча заключительного тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад". За три тура до конца мадридцы фактически потеряли шансы на чемпионство, ведь отстают от "Барселоны" на 7 очков.

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Новым наставником "сливочных" станет Хаби Алонсо, который будет руководить командой уже на Клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.

Напомним, Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

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