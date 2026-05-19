Неймар / © Associated Press

Реклама

Сборная Бразилии обнародовала окончательную заявку на финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

Главный тренер "селесао" Карло Анчелотти включил в нее 26 футболистов.

В частности, в список попал и звездный 34-летний экс-форвард "Барселоны" и ПСЖ Неймар, который сейчас выступает за бразильский "Сантос".

Реклама

Последний раз Неймар играл за национальную команду еще 18 октября 2023 года в матче отбора к чемпионату мира против Уругвая. Тогда он получил тяжелую травму колена, из-за чего был вне игры почти год.

Отметим, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — на его счету 79 голов в 128 матчах за национальную команду. Осенью 2023-го он побил рекорд легендарного Пеле, который забил 77 мячей в футболке "селесао".

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Фенербахче", Турция), Вевертон ("Гремио").

Защитники: Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Фламенго"), Дуглас Сантос ("Зенит", страна-террорист), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал", Англия), Рожер Ибаньес ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Леонардо Перейра ("Фламенго"), Маркиньос (ПСЖ, "Франция"), Уэсли ("Рома", Италия).

Реклама

Полузащитники: Бруну Гимарайнш ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Данило ("Ботафого"), Фабиньо ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Лукас Пакета ("Фламенго").

Нападающие: Эндрик ("Лион", Франция), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Игорь Тиаго ("Брентфорд", Англия), Луис Энрике ("Зенит", страна-террорист), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед", Англия), Неймар ("Сантос"), Рафинья ("Барселона", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, Испания).

На ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в группе C, где ее соперниками будут команды Марокко, Шотландии и Гаити.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Новости партнеров