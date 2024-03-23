Сборная Бразилии победила Англию в товарищеском матче на "Уэмбли" (видео)

Сборная Бразилии обыграла команду Англии в товарищеском матче. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом поединке был забит под занавес второго тайма. На 80-й минуте 17-летний нападающий "Палмейраса" Эндрик нанес точный удар после передачи форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Отметим, что для Эндрика это первый гол за главную национальную команду. Кроме того, матч против "Трех львов" стал дебютным для Доривала Жуниора на посту главного тренера "селесао".

Обзор матча Англия – Бразилия

Будет добавлен в скором времени.

Обыграв родоначальников футбола, сборная Бразилии прервала свою четырехматчевую серию без побед. Ранее "желто-зеленые" не смогли выиграть четыре поединка подряд в отборе на ЧМ-2026: сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), уступили Уругваю (0:2), проиграли Колумбии (1:2) и потерпели поражение от Аргентины (0:1).

В свою очередь, у англичан завершилась серия из десяти матчей подряд без поражений. До встречи с Бразилией команда Гарета Саутгейта последний раз проигрывала еще в четвертьфинале ЧМ-2022 французам (1:2).

Следующие контрольные матчи обе сборные проведут во вторник, 26 марта. Бразилия на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде сыграет с Испанией, тогда как Англия на "Уэмбли" примет Бельгию.

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