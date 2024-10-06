Сборная Бразилии победила Аргентину и стала чемпионом мира по футзалу-2024 (видео)

Чрезвычайно напряженный финальный поединок закончился с минимальным преимуществом бразильцев.
Сборная Бразилии стала победителем чемпионата мира-2024 по футзалу. В финале турнира бразильцы обыграли команду Аргентины со счетом 2:1.
Оба гола бразильцы забили в первом тайме – отличились Феррау и Рафа Сантос.
Весь второй тайм аргентинцы давили и пытались отыграться и даже на 38-й минуте сократили отставание усилиями Матиаса Росы, однако на большее "альбиселесте" не хватило.
Полное видео матча Бразилия – Аргентина
Таким образом, Бразилия в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу (1989, 1992, 1996, 2008, 2012, 2024).
Добавим, что в матче за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины разбила Францию (7:1). Для "сине-желтых" это первые в истории награды Мундиаля.
До этого лучшим результатом "сине-желтых" было четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
Сборная Украины в шестой раз в истории участвовала в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов наша команда останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
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