Сборная Бразилии повторила рекордную беспроигрышную серию Германии на групповой стадии чемпионатов мира

"Желто-зеленые" последний раз уступали в матче группового раунда Мундиалю еще в 1998 году.

В четверг, 24 ноября, сборная Бразилии успешно стартовала на чемпионате мира-2022 по футболу, обыграв в матче первого тура команду Сербии со счетом 2:0 .

Эта победа стала для "селесао" 16-й подряд на групповой стадии Мундиалей. Команда Тите повторила исторический рекорд сборной Германии, которая также не знала горечи поражений на ЧМ на протяжении шестнадцати поединков в 1990 – 2010 годах.

Последний раз бразильцы уступали в групповом раунде планетарного первенства еще на ЧМ-1998, когда проиграли Норвегии со счетом 1:2. С тех пор южноамериканцы в финальных частях чемпионатов мира выиграли 13 матчей и трижды сыграли вничью.

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Превзойти Бундестим и установить абсолютный рекорд по продолжительности серии без поражений Бразилия может уже в поединке второго тура ЧМ-2022 против Швейцарии, который состоится 28 ноября.

В другом матче первого тура квартета G сборная Швейцарии минимально победила команду Камеруна – 1:0 .

команду Камеруна – . Второй тур ЧМ-2022: Камерун – Сербия (28 ноября, 12:00), Бразилия – Швейцария (28 ноября, 18:00). В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

Ранее сообщалось, что сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем против Бразилии на ЧМ-2022.

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