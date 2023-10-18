Сборная Бразилии с ужасной травмой Неймара уступила Уругваю в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Сборная Бразилии в гостях проиграла команде Уругвая в матче четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в Монтевидео завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля вышли вперед под занавес первого тайма. На 42-й минуте Дарвин Нуньес отличился голом после передачи Максимильяно Араухо.

Во втором тайме уругвайцы развили свой успех. Окончательный счет игры на 77-й минуте установил Николас Де Ла Крус, а Нуньес прибавил к забитому мячу еще и ассист.

Отметим, что в конце первого тайма лидер бразильцев Неймар получил тяжелую травму. Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" повредил левую ногу в борьбе с Де Ла Крусом. 31-летнего рекордсмена по голам в истории "селесао" забрали с поля в слезах.

Травма Неймара / Фото: Associated Press

Обзор матча

После этого поединка Бразилия с 7 очками опустилась на третье место турнирной таблицы южноамериканского отбора. Уругвай поднялся на вторую позицию и также имеет 7 баллов.

В следующем туре квалификации на ЧМ-2026 бразильцы на выезде сыграют с Колумбией, а уругвайцы отправятся в гости к Аргентине. Оба матча состоятся 17 ноября.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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