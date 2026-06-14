Сборная Бразилии стартовала на ЧМ-2026 ничьей с Марокко

Бразилия — Марокко / © Associated Press

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Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в матче первого тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "MetLife" в городе Ист-Резерфорд завершился со счетом 1:1 .

Марокканцы открыли счет на 21-й минуте встречи — Браим Диас разрезной передачей вывел Исмаэля Сайбари один на один с Алиссоном и тот эффектно перебросил бразильского голкипера.

Бразилия — Марокко / © Associated Press

Бразилия — Марокко / © Associated Press

Однако лидировала африканская сборная недолго. Уже на 32-й минуте подопечные Карло Анчелотти сравняли счет — Винисиус Жуниор на левом фланге штрафной площадки соперника получил мяч от Бруно Гимараэса, сместился правее и мощно пробил в дальнюю "девятку".

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Бразилия — Марокко / © Associated Press

Бразилия — Марокко / © Associated Press

Отметим, что сборная Марокко является полуфиналистом прошлого Мундиаля. "Селесао" же на ЧМ-2022 остановились в четвертьфинале, уступив Хорватии в серии пенальти.

Бразилия — Марокко / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы C встретятся сборные Шотландии и Гаити. Этот поединок состоится 14 июня, начало — в 04:00 по киевскому времени.

Во втором туре Бразилия сыграет с Гаити, а Марокко посоревнуется с Шотландией. Оба матча состоятся 20 июня.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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