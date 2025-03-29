Сборная Бразилии уволила главного тренера после разгрома от Аргентины в отборе на ЧМ-2026

Доривал Жуниор / © Associated Press

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Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу.

62-летнего специалиста отправили в отставку после разгромного поражения от Аргентины (1:4) в матче 14-го тура квалификации на чемпионат мира-2026.

Федерация футбола Бразилии поблагодарила Доривала за работу со сборной и пожелала успехов в дальнейшей карьере. Также там отметили, что теперь будут работать над поиском нового наставника.

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Доривал возглавил бразильскую сборную в начале 2024 года. В 16 матчах под его руководством команда одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

После 14 из 18 туров группового этапа квалификации на ЧМ-2026 бразильцы с 21 баллом занимают четвертое место.

От Южной Америки напрямую на Мундиаль выйдут шесть сборных, а еще одна команда сыграет в стыковых матчах.

Согласно слухам, основными кандидатами на пост главного тренера сборной Бразилии являются наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти и Жорже Жезуш, который сейчас возглавляет саудовский "Аль-Хиляль".