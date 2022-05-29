Сборная Чехии осуществила фантастический камбек и завоевала "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии осуществила фантастический камбек и завоевала "бронзу" чемпионата мира по хоккею

В воскресенье, 29 мая, в Финляндии на чемпионате мира по хоккею прошел матч за бронзовые медали между Чехией и США.

Победу в матче и третье место на турнире одержала команда Чехии.

Сборная по ходу матча проигрывала 1:3, но на старте третьего периода оформила три шайбы за три минуты и переломила ход встречи.

В итоге Чехия выиграла 8:4 и завершила турнир с бронзовой наградой.

Сегодня состоится финал турнира, в котором встретятся сборные Финляндии и Канады. Начало – в 20:20.

Напомним, что болельщикам сборной Чехии по хоккею запретили вывесить флаг Украины во время поединков группового этапа чемпионата мира-2022, однако им все же удалось поддержать украинцев.

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