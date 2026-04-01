Сборная Чехии в серии пенальти одолела Данию и пробилась на ЧМ-2026

Сборная Чехии обыграла команду Дании в финале плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Поединок в Праге завершился победой хозяев по итогам серии пенальти.

Уже на 3-й минуте встречи чехи открыли счет благодаря голу, который забил Павел Шульц. Во втором тайме датчане отыгрались — на 72-й минуте отличился Йоахим Андерсен.

Основное время матча завершилось вничью 1:1 и команды перешли к экстра-таймам. Там Чехия снова вышла вперед — на 100-й минуте точный удар нанес Ладислав Крейчи.

Впрочем, Дания сумела во второй раз восстановить паритет в противостоянии — на 111-й минуте автором забитого мяча стал Каспер Хег. После экстра-таймов счет был ничейным (2:2).

Так что судьба путевки на Мундиаль решалась в серии пенальти. Там точнее оказались чехи, которые триумфовали со счетом 3:1.

Отметим, что в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 чехи в серии пенальти одолели Ирландию — 2:2 (пен. 4:3), тогда как датчане разгромили Северную Македонию — 4:0.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.