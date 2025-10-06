Сборная-дебютант чемпионатов мира назначила тренером обладателя "Золотого мяча"

Фабио Каннаваро / © Associated Press

Сборная Узбекистана по футболу объявила о назначении Фабио Каннаваро новым главным тренером команды.

Об этом сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Условия и сроки сотрудничества между сторонами не разглашаются, но известно, что именно Каннаваро будет возглавлять команду на чемпионате мира-2026.

По итогам квалификации сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в истории пробилась на Мундиаль.

Последним местом работы 52-летнего Каннаваро было загребское "Динамо", которое итальянский специалист возглавлял с 2024 по 2025 год.

До этого он тренировал ряд китайских клубов, саудовский "Аль-Наср", а также итальянские "Беневенто" и "Удинезе".

Во времена карьеры игрока Фабио выступал за ряд топовых европейских клубов, в том числе и мадридский "Реал".

Каннаваро является победителем чемпионата мира-2006 в составе сборной Италии. В том же году он получил "Золотой мяч".

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в финальной части которого сыграют 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.