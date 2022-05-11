Сборная Эквадора может быть исключена из ЧМ-2022 — ФИФА начала расследование

Сборная Эквадора может быть исключена из ЧМ-2022 — ФИФА начала расследование

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело по сборной Эквадора, которое, по заявлению Федерации футбола Чили, неправильно зарегистрировало одного из футболистов.

Теперь сборная Эквадора может быть исключена из финального раунда ЧМ-2022.

После жалобы Федерации футбола Чили организация решила расследовать ситуацию с регистрацией игрока эквадорской команды Байрона Кастильо, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Кастильо якобы родился в колумбийском городе Тумако, 25 июля 1995 года, а не 10 ноября 1998 года, в эквадорском Хенерале Уильямиль, и чилийская сторона предоставила доказательства этому.

Заявление ссылается на отчет, опубликованный Национальным управлением записи актов гражданского состояния в Эквадоре, где заявляется о несоответствии данных в свидетельстве о рождении футболиста. Также этого документа не было в базе управления.

Кастильо участвовал в 8 матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Если игрока дисквалифицируют, а его команде отнесут технические поражения, то Эквадор лишится права выступления в финальной части чемпионата мира в Катаре. Эквадор занял четвертое место в американском отборе.

Но чилийцам будет выгодна дисквалификация Эквадора, ведь сборная Чили сможет сыграть на ЧМ-2022 вместо них.

Напомним, что компания Electronic Arts анонсировала прекращение сотрудничества с ФИФА по созданию одноименной популярной футбольной киберспортивной игры.

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