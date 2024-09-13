Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги

Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась сыграть против команды Беларуси в 1/4 финала Суперфинала Евролиги-2024.

Об этом на своем официальном сайте сообщила Ассоциация футбола Эстонии.

На групповом этапе Эстония заняла третье место в группе A и вышла в четвертьфинал турнира, где по итогам жеребьевки ее первым соперником в плей-офф должна была стать сборная Беларуси, которая стала победительницей группы B.

Матч между командами был запланирован на 13 сентября. Однако эстонцы продемонстрировали принципиальную позицию и решили бойкотировать поединок с союзником российских оккупантов.

"Эстония должна была сыграть против Беларуси в четвертьфинале, но сборная Эстонии по пляжному футболу не будет играть против команды Беларуси. Соответствующее решение уже было принято ранее, поскольку теоретически встреча между командами была возможна в предыдущих розыгрышах турнира. Сегодня эта позиция еще раз была подтверждена.

Таким образом, Беларусь вышла в полуфинал благодаря технической победе. Для Эстонии турнир продолжается играми за 5-8 места", – говорится в заявлении Ассоциации футбола Эстонии.

Суперфинал Евролиги-2024 проходит с 10 по 15 сентября в итальянском городе Альгеро. В полуфинале сборная Беларуси сыграет с победителем пары Испания – Польша.

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