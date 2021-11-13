Сборная Финляндии в меньшинстве победила боснийцев в сверхважном для Украины матче отбора ЧМ-2022

Сборная Финляндии в меньшинстве победила боснийцев в сверхважном для Украины матче отбора ЧМ-2022

Теперь далеко не все зависит от команды Александра Петракова.

Сборная Финляндии обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022. Домашний для боснийцев поединок завершился для них поражением ( 1:3 ), похоронившим их шансы выйти на мундиаль в Катаре.

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Финны выдали очень мощный старт. На 24-й минуте они заработали пенальти, который не сумел реализовать Теэму Пукки. Однако уже через пять минут подопечные Маркку Канервы повели в счете - после передачи Пукки отметился Маркус Форсс.

На 37-й минуте Финляндия осталась вдесятером - Юкка Райтала получил прямую красную карточку за жесткий фол против Сеада Колашинаца.

Несмотря на численное меньшинство, в начале второй половины встречи финны увеличили свое преимущество усилиями Робина Лода. Боснийцы на 69-й минуте сократили отставание - гол забил Лука Менало. Однако последнее слово в поединке было за финнами - на 73-й минуте Лод ассистировал установившему окончательный счет Дэниелу О'Шонесси.

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Финляндия (11 очков) поднялась на второе место в группе D, обойдя Украину, имеющую на два балла меньше. Босния и Герцеговина (7 пунктов) потеряла все шансы пробиться на мундиаль.

В другом сегодняшнем матче квинтета D Франция примет Казахстан и в случае победы обеспечит себе первое место и прямую путевку на ЧМ-2022.

В поединках заключительного тура группового этапа, 16 ноября, Финляндия на своем поле будет противостоять Франции, а Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Команду Александра Петракова устроит только победа, а в случае равенства очков с финнами главным критерием будет разница забитых и пропущенных мячей.

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