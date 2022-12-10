Сборная Франции драматично победила Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022.

Действующие чемпионы мира продолжают борьбу за трофей.

Сборная Франции победила команду Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Байт" в Аль-Хоре закончился со счетом 1:2 .

Счет матча открыл на 17-й минуте Орельен Чуамэни. Он нанес невероятный удар с далекого расстояния – мяч попал в левый нижний угол ворот.

В начале второго тайма ошибка Чуамени стоила франции ответным голом. Арбитр назначил пенальти в пользу Англии, который хладнокровно реализовал Гарри Кейн.

На 78-й минуте Оливье Жиру ворвался в штрафную и замкнул поперечную передачу, которую выполнил Антуан Гризманн и забил удивительным ударом вблизи в левый угол ворот.

Отметим, что этот поединок стал рекордным для 35-летнего голкипера сборной Франции Уго Льориса. Он провел 143 встречи за национальную команду, опередив известного в прошлом защитника Лилиана Тюрама.

В полуфинале Франция сразится со сборной Марокко, которая сенсационно победила сборную Португалии.

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