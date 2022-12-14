Сборная Франции одолела главную сенсацию турнира и вышла в финал ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, сборная Франции одолела национальную команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Эль-Байт" завершилась со счетом 2:0 .

Действующие чемпионы мира вышли вперед уже на 5-й минуте поединка. Антуан Гризманн с правого фланга прострелил в центр, удар Килиана Мбаппе заблокировали, но Тео Эрнандес добил на дальней стойке.

В конце матча Франция укрепила свое преимущество. Вышедший на поле только что вышедший на поле Рандаль Коло Муани на дальней стойке добил мяч в сетку после удара от Мбаппе.

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, где сыграет с Аргентиной, которая в другом полуфинале разгромила Хорватию. Финал пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что марокканцы стали главной сенсацией этого мундиаля. В 1/8 финала команда Валида Реграги неожиданно выбила из турнира сборную Испании – основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "атласные львы" оказались более точными. В четвертьфинале марокканцы преподнесли очередной сюрприз, отправив домой (1:0) португальцев и их лидера Криштиану Роналду.

Французы – действующие чемпионы мира. В финале предыдущего Мундиаля "Ле Блэ" обыграли Хорватию. Сборная Франции может стать лишь третьей командой в истории, защитившей звание победителя ЧМ. Ранее это удавалось Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962).

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